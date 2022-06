Parte il piano strade di Perugia, il cantiere apre sulla Strada Trasimeno Ovest: ecco come cambia la circolazione

Entra nel vivo il piano strade 2022 del Comune di Perugia: da domani, 29 giugno e fino all’8 luglio, Strada Trasimeno Ovest sarà oggetto di lavori di bitumatura dalle ore 22 alle ore 6,00 del giorno successivo (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana). L’ordinanza prevede i seguenti provvedimenti alla circolazione: senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo e personale incaricato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra il sottopasso ferroviario e Via del Tempo libero.

Senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo e personale incari­cato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra Via Fra Giovanni da Pian di Carpine e Via Olmo. Divieto di transito in Strada Trasimeno Ovest, nel tratto compreso fra Via del Tempo libero e Via Fra Gio­vanni da Pian di Carpine, disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo, transennatura e perso­nale incaricato dalla Ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento. In deroga al provvedimento sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti nel tratto interdetto e i veicoli di soccorso. Limite massimo di velocita? di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori e in quelli adducenti.