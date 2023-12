Dopo pedoni investiti e tante denunce, approvato per Pianello altro marciapiede nel centro abitato

Via libera dalla Giunta comunale di Perugia al completamento di un marciapiede all’interno del centro abitato di Pianello. Attualmente quello esistente lungo la strada Fabrianese si interrompe in prossimità dell’intersezione con la strada vicinale non garantendo il passaggio in sicurezza dei pedoni diretti ai servizi commerciali presenti lungo l’asse viario. “Sarà realizzato un ulteriore tratto di 50 metri con un investimento di circa 60mila euro – nota l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Otello Numerini -. Seguendo la programmazione, anche altre progettazioni sono in corso”.