Pian di Massiano, assume eroina e alcol: minaccia e lancia una pentola contro la compagna

La Polizia è intervenuta, dopo la richiesta di aiuto di una donna, in un’abitazione nella zona Pian di Massiano, dove si stava consumando una preoccupante lite in famiglia. La vittima, una donna italiana di 49 anni, che chiamando gli agenti ha riferito che il proprio marito, un cittadino di 56 anni, dopo aver fatto uso di eroina e sostanze alcooliche, ha iniziato ad insultarla pesantemente e poi ha iniziato a colpirla con con schiaffi e calci. Inoltre l'uomo le ha tirato addosso una pentola. Il marito violento era già stato indagato per reati del tipo resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate, evasione, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, ricettazione, rapina impropria. E' stato anche arrestato dagli agenti della Squadra Volante per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per minacce gravi, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Per lui è scattato subito il divieto di avvicinamento alla compagna.



