Banda di bulli in azione ai Baracconi: indagine in corso della Polizia. Rafforzati i controlli a Pian di Massiano

Si indaga su una banda di ragazzi, tutti stranieri e di origine maghebrina, che in diverse occasioni avrebbe, modello branco, molestato cittadini, preso di mira coetanei, arrivando anche a spintonare e minaccare quei pochi che cercavano di fermare questi soprusi che si sono verificati ai Baracconi a Pian di Massiano. L'ultima azione dei bulli però è stata segnalata in tempo reale da alcuni presenti alle giostre che hanno subito avvisato la task-force della Questura per vigilare sulla Fiera dei Morti: alla vista degli agenti, però, i giovani si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Ma sono state raccolte numerose testimonianze e altri importanti dati per risalire ai giovani. La Questura ha tenuto a precisare che ai Baracconi ad oggi il numero degli episodi violenti e dei reati commessi risultano essere in forte calo rispetto alle precedenti edizioni. I servizi di controllo del territorio interforze proseguiranno per tutto il mese di novembre.

Il monitoraggio – che ha visto impegnato il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale – è previsto nei turni serali e ha riguardato tutta la zona di Pian di Massiano, l’area del PalaBarton e le adiacenze del minimetrò, questi giorni sovraffollate anche in ragione della presenza della “Fiera dei Morti”. Impiegato anche il personale in borghese della Squadra Mobile per prevenire furti, le rapine e gli scippi e risse. Al momento sono state 130 le persone identificate.