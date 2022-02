Sms fasullo per svuotare il conto all'anziana: in 4 rintracciati e denunciati dai Carabinieri

Riceve un sms che l'avverta della necessità di cambiare le credenziali di accesso alla banca tramite internet e si ritrova con 4.500 euro in meno nel conto corrente.

I Carabinieri di Spoleto, dopo la denuncia della vittima, hanno rintracciato e denunciato 4 persone per la truffa messa in atto. Secondo quanto ricostruito dai militari la signora, dopo aver ricevuto un sms con il quale si evidenziava la necessità di sostituire le "credenziali home-banking" del suo conto bancario online, avrebbe aperto un link e poco dopo sarebbe stata contattata telefonicamente da un individuo, il quale l'avrebbe indotta in errore e le avrebbe fatto compiere per tre volte le operazioni di ingresso sul suo conto online, consentendo ai malfattori di compiere 3 operazioni bancarie in sequenza, corrispondenti a tre bonifici di 1.500 euro cadauno nei confronti di altri tre soggetti che nei giorni scorsi avevano aperto dei c/c bancari in tre differenti istituti di credito.

Le indagini incrociate dei Carabinieri di Spoleto hanno consentito di individuare i presunti autori del reato in tre soggetti che avevano acceso tre distinti conti correnti in diverse banche operanti in Campania e Puglia. I tre individui identificati si sono avvalsi di una quarta persona che ha svolto la funzione di call-center con la vittima.

La Compagnia dei Carabinieri di Spoleto ha impiegato e continua ad impiegare costanti risorse ed energie per le attività di prevenzione e repressione di tali specifici reati compiuti mediante strumenti informatici e con tecniche sempre più pervicaci, nonché continui incontri con i cittadini per sensibilizzare la comunità sulle modalità di difesa da tali possibili reati ponendo l’attenzione nell’evitare di fornire dati sensibili.

Gli incontri con i cittadini e la prevenzione di truffe agli anziani rientra tra le linee strategiche che il Comando Provinciale di Perugia sta perseguendo per ridurre la consumazione dei reati e fornire strumenti di autotutela alla potenziale vittima del reato.

In tale ottica l’Arma perugina intende dedicare particolare impegno per il contrasto ai cosìddetti. “cyber crimes” che hanno visto un importante incremento in tale fase di emergenza epidemiologica.