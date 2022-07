Via Campo di Marte, in due stanno entrando da una finestra, vicino chiama polizia: scoperto un covo per droga e refurtiva

Scoperto un covo utilizzato da clandestini e criminali che operano nell'area di Fontivegge. Il locale è stato individuato dalla Polizia in via Campo di Marte grazie alla denuncia di un cittadino che ha visto due persone entrare dalla finestra. Temendo un furto, il residente ha subito chiamato la Questura. Gli agenti non avendo trovato il proprietario hanno deciso di entrare nell'immobile passando dal terrazzo per raggiungere la finestra divelta dai criminali.

All’interno non hanno trovato alcun occupante, soltanto un giaciglio di fortuna, alcune siringhe e degli indumenti a riprova del fatto che qualcuno, nei giorni precedenti, si era rifugiato per trascorrere la notte. nascosti all’interno di uno zaino sono stati trovati alcuni attrezzi da lavoro, tra cui un martello pneumatico e un avvitatore a batteria, probabilmente oggetto di furto. Rimesso in sicurezza l'appartamento, dove sono stati chiusi gli accessi al fine di impedire l’ingresso ad estranei. Gli investigatori della Questura di Perugia hanno avviato le indagini per per individuare l’autore del furto.