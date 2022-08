LA CITTA' CHE CAMBIA | Una nuova scuola primaria a San Martino in Campo: varato il progetto. Tuteri: "Struttura green e moderna"

Approvato il progetto di una nuova scuola primaria a San Martino in Campo con contestuale demolizione delle strutture, obsolete, presenti attualmente a Santa Maria Rossa e San Martino in Campo. L’intervento, per un importo complessivo di 3,7 milioni, sarà possibile grazie all’ammissione del progetto comunale nel piano di ripresa e resilienza (pnrr), missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica –Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”.

I tempi tecnici: entro luglio 2023 la progettazione esecutiva, entro settembre 2023 l’aggiudicazione dell’appalto, con avvio dei lavori entro marzo 2024. La conclusione delle opere è programmata per marzo 2026, mentre entro il successivo giugno 2026 è previsto il definitivo collaudo dei lavori. “Siamo particolarmente soddisfatti per questa operazione – precisa il vice sindaco Gianluca Tuteri – perché ci consentirà di dotare l’area interessata di una nuova scuola, moderna ed all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, in sostituzione di due plessi datati e non più idonei rispetto alle rinnovate esigenze formative. Ritengo che la nuova primaria sarà una struttura strategica per quella parte di territorio ed un fiore all’occhiello per la città, in quanto verrà costruita sulla base delle più moderne tecniche, con benefici in termini di sviluppo sostenibile del territorio, riduzione dei consumi e di emissioni inquinanti".

"Insomma - ha concluso - una scuola inclusiva, moderna e sicura: un ulteriore tassello che si inserisce in un percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio che abbiamo avviato da tempo e che proseguirà ancora. Infine mi sia consentito di ringraziare in questa sede tutto lo staff comunale, guidato dalla dirigente ing. Monia Benincasa, per l’impegno con cui sta lavorando; un impegno premiato anche questa volta con l’ammissione al finanziamento nel pnrr”.