Art Bonus, sarà ristrutturato l'Arco di Porta Pesa grazie al cuore dei perugini: donazione dell'azienda Riccini

Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per il consolidamento e restauro dell’arco di Porta Pesa (Arco Tei). L’intervento rientra nell’ambito del progetto Art Bonus, che prevede un regime fiscale agevolato per i cittadini e le aziende che sosterranno la spesa al posto del comune. L’azienda perugina Riccini srl ha versato una donazioni pari all’importo stimato per l’esecuzione delle opere. Da qui la decisione della giunta ha dato il via libera al progetto che prevede una serie di azioni finalizzate al recupero della Porta, anzitutto nei suoi materiali costitutivi e nelle criticità di tenuta, oltre alla sistemazione delle superfici, tenuto conto che l’attuale stato conservativo appare piuttosto critico.

“Ancora una volta il Comune - ha affermato l’assessore ai lavori pubblici con delega Art Bonus, Otello Numerini - può contare sulla generosità dei mecenati. Così saranno messi in campo interventi immediati a salvaguardia di un bene così prezioso e identitario, sia per una zona come corso Bersaglieri sia per l’intero centro storico, come l’Arco Tei”.