Petardo lanciato in campo stordisce il portiere, assolto l'imputato: lo aveva solo allontanto dagli spettatori

Lancia un petardo in campo, ma non voleva ferire nessuno, anzi, voleva evitare pericoli sulle gradinate e per questo va assolto.

I giudici della Corte d’appello di Perugia hanno riconosciuto la “sussistenza di un ragionevole dubbio circa l’intenzionalità della condotta dell’imputato” nel voler “offendere terzi mediante il lancio di un petardo durante un incontro calcistico”.

L’imputato era stato condannato in primo grado “per aver lanciato un petardo in direzione del terreno di gioco mentre era in corso lo svolgimento dell’incontro Perugia-Ternana il cui scoppio aveva stordito il portiere”.

Per i giudici di appello, però, non è stato provato che ad accendere il petardo era stato proprio l’imputato, anzi, l’unica testimonianza diretta, quella di uno steward, riferiva che “aveva soltanto raccolto da terra il petardo e lanciato lo stesso all’interno del terreno di gioco proprio al fine di allontanarlo dalla tribuna ove era caduto” e non farlo esplodere in mezzo agli spettatori.