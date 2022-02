"Lascia in pace mia moglie" e lo massacra di botte in sala scommesse

“Devi lasciare in pace mia moglie” e massacra di botte il rivale sotto l’occhio delle telecamere della sala slot.

Un uomo di 54 anni, difeso dagli avvocati Fernanda Cherubini e Michele Iacomi, è finito sotto processo per aver colpito “mediante pugni diretti al volto” un marocchino di 37 anni, procurandogli “lesioni personali consistenti in fracasso del massiccio facciale a destra e delle ossa nasali”. Lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dai medici dell’ospedale di Perugia.

Il pestaggio sarebbe avvenuto in una sala scommesse a Santa Maria degli Angeli. L’imputato avrebbe aggredito l’uomo, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Alessandro Lucidi, stanco delle manifestazioni di interesse che manifestava nei confronti di sua moglie e che avevano già portato ad una denuncia per molestie.

L’aggressione sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della sala scommesse.

Il processo si svolge davanti al giudice Carla Maria Giangamboni e il difensore di parte civile ha già avanzato una richiesta di risarcimento danni di 90mila euro.