Pesta un 20enne, "espulso" dal locale per un anno

Aggredisce un coetaneo in un locale al Lago Trasimeno, scatta il Daspo Willy. È successo a giugno e gli agenti della polizia hanno identificato l'aggressore. Al 20enne, per la durata di un anno, sarà vietato l'ingresso al locale. Non potrà neanche avvicinarsi. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.