Umbria, pesci storditi con le scariche elettriche: cinque denunciati per pesca di frodo

I Carabinieri Forestali umbri e della sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali, coadiuvati dal nucleo Cites di Perugia, dal Nipaaf di terni e dai militari dei nuclei carabinieri forestali di Orvieto, Allerona, Città della Pieve e Cerreto di Spoleto, hanno individuato lungo il fiume Tevere a Baschi quattro cittadini rumeni, che con due gommoni, erano intenti alla pesca illegale di carpe, carassi e siluri.

L’uccisione degli animali è stata provocata dall’uso di due elettrostorditori rudimentali, metodo capace di procurare gravi sofferenze ed agonie prima del sopraggiungere della morte degli esemplari.

I militari hanno effettuato perquisizioni veicolari e domiciliari; sono stati sequestrati più di 3 quintali di pesce morto (carpe, carassi, siluri), due gommoni, remi, retini da pesca, due elettrostorditori, cavi elettrici, batterie e un autoveicolo utilizzato per il trasporto di pesce e attrezzatura.

Sono stati denunciati alla Procura di Terni, in totale cinque rumeni residenti o domiciliati nel comune ternano, per concorso, a vario titolo, in uccisione di animali, bracconaggio ittico, porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Con l’intervento dei medici veterinari della Asl Umbria2, parte del pescato è stato campionato e conferito all’IZSUM sede di Terni per esami anatomopatologici e il restante avviato a distruzione.

Un’analisi del fenomeno criminale, ci aiuta ad individuare, tra i fattori che hanno favorito una crescita della pesca illegale nelle acque interne italiane, l’entrata in vigore nel 2012 di misure di protezione del delta del Danubio dal bracconaggio ittico, che è quindi migrato, come fenomeno, fino ad interessare le regioni del nord Italia e ad oggi anche l’Umbria.

I Carabinieri Forestali hanno operato con il fattivo contributo della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee che quotidianamente, con una attenta azione di osservazione e monitoraggio apporta un contributo qualificato all’attività di contrasto alla pesca illegale.

Le indagini coordinate dalla Procura di Terni sono finalizzate a delineare la portata del fenomeno che sta interessando l’Umbria.