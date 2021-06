Verbanella, un parco con due realtà: in alto cura e manutenzione, in basso siringhe e spacciatori

Progetto Perugia e quel sopralluogo al parco della Verbanella con evidenti discrepanze nella cura e manutenzione: nella parte alta tutto ripulito, in quella bassa bottiglie e siringhe abbandonate, degrado e scarsa pulizia.

"Nello spirito che ci ha sempre animato e stimolato al controllo sociale del territorio, sabato 19 giugno, a metà mattinata, abbiamo visitato il parco della Pescaia, alias Verbanella - scrivono i referenti del gruppo - Quello che abbiamo trovato, girandolo in lungo e in largo, ci ha nuovamente impressionato. È eclatante vedere l'enorme differenza tra la parte bassa e quella alta (zona ex-A.D.A.), dove sorgono una nuova area giochi ed alcuni percorsi ciclopedonali ristrutturati con muretti di sostegno in cemento armato e palizzate in legno, sebbene con le canalette di scolo delle acque purtroppo completamente intasate dalle foglie degli alberi. La restante parte del parco (più di metà della sua superficie totale) giace completamente abbandonata con muretti fatiscenti, pietre sparse dovunque, vialetti e scalinate di accesso in stato disastroso e pericolosi da percorrere, caditoie intasate dalla terra, ceppi e legname vario sparsi un po' ovunque ed un arredo verde che definire malcurato sarebbe poco".

Secondo gli appartenti a Progetto Perugia l'immagine del parco è "sconsolante" e quello "che potrebbe essere un altro importante polmone verde della città" dovrebbe essere gestito in altro modo e valorizzato.

Oltre ai problemi di degrado e pulizia, viene segnalata la consueta frequentazione di "loschi figuri, spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti ed altri nullafacenti". Una presenza che, di fatto, allontana famiglie e bambini, "che evitano di frequentarlo". Segnalata anche la "mancanza di un bagno chimico, smontato diversi anni fa, assolutamente necessario!".