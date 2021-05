Rubano 3 quintali di pesce dal laghetto di Pietrafitta, in 7 sotto processo per furto

Rubano tre quintali di pesce dal lago Enel di Pietrafitta e finisco sotto processo. I sette imputati, difesi dagli avvocati Fabio Seppoloni e Silvia Paoloni, sono accusati di aver rubato “tra i due e i tre quintali di specie amur, boccaloni e carpe” dopo aver “scavalcato la recinzione del laghetto artificiale Enel di Pietrafitta verso le ore 23” e di essersi avventurati nelle acque “con un gommone” e di aver steso una rete per “catturare il pesce”.

Le manovre dei ladri sono state, però, notate dal custode e dalle guardie giurate ambientali, con il gruppetto che si dava alla fuga, sempre con il gommone dalla parte opposta del lago, dove li attendava un altro complice con un’auto dove caricare il pesce.

I sette sono stati anche sanzionati per pesca in periodo e luogo vietato e per diverse violazioni delle norme sulla vendita di prodotti alimentari in quanto “detenevano per porre in commercio 332,40 chilogrammi di pesce di acqua dolce della specie carpe, del quale era vietata la pesca e catturato con mezzi illegali. In particolare 121,90 chili venivano rinvenuti all’interno di una cella frigorifera e 210,50 chilogrammi all’interno” di una vettura e “sequestrati unitamente a strumenti utilizzati per la pesce all’esito della perquisizione domiciliare effettuata a casa di uno degli imputati.

Altra multa perché la quantità di pesce rubata dal laghetto era “in cattivo stato di conservazione e in pessime condizioni igienico sanitarie ovvero insudiciati, invasi da fango e sangue, conservati senza alcun controllo della temperatura.

I fatti contestati sono avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 febbraio del 2019.