Perugino ucciso negli Stati Uniti, il cordoglio del Comune: "Cordoglio alla famiglia. Diego dal 2015 si era trasferito a Chicago"

"L’Amministrazione comunale di Perugia esprime profondo sgomento per la tragica ed improvvisa scomparsa di Diego Damis, perugino di 41 anni, vittima nella città americana di Chicago di una vile aggressione, probabilmente a scopo di rapina". Inizia così la nota della Giunta Romizi dopo la tragica scomparsa di Diego Damis, ucciso mentre lavorava negli Usa dove si era trasferito nel 2015. E' stato accoltellato lungo South Greenwood Avenue in circostanze che sono ancora oggetto di indagine da parte del locale dipartimento di polizia. "Il sindaco e l’Amministrazione tutta esprimono vivo cordoglio per la scomparsa di Diego Damis e si stringono con affetto alla sua famiglia: la madre Rosa, il fratello Andrea, le sorelle Claudia, Patrizia, Miriam ed, in particolare, Laura già dipendente comunale nel corso della passata legislatura".