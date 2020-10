Quarantenne perugino muore a Nizza, indagini in corso

Viveva e lavorava da qualche tempo a Nizza come cuoco. Lo hanno trovato senza vita la scorsa notte, precipitato, a quanto è stato possibile appure, dal terzo piano del palazzo nel quale l'uomo viveva. La vittima è un quarantenne della periferia di Perugia che proprio in questi giorni sarebbe dovuto tornare in Italai.

L'uomo viveva in un appartamento che avrebbe dovuto lasciare proprio oggi in seguito, a quanto si è appreso, della conclusione della parentesi lavorativa.

La polizia francesce batterebbe in particolare le piste dell'incidente o del gesto volontario, anche se l'ipotesi dell'omicidio non sarebbe ancora completamente tramontata. Gli investigatori sarebbero al lavoro per ricostruire le ultime ore del 40enne e gli eventuali contatti avuti.