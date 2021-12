PERUGINERIE Quello storico palazzo Graziani dal Conte di Montecristo all’Hotel della Posta, a sede della Fondazione… e molto altro

Quello storico palazzo Graziani dal Conte di Montecristo all’Hotel della Posta, a sede della Fondazione… e molto altro. Un edificio carico di storia e oggetto di diacronici rimaneggiamenti. Ne parla Alexandre Dumas nel “Conte di Montecristo”, descrivendone l’affaccio da un giardino verso la Cupa. Pare che anche lo storico Hotel della Posta, con le sue mitiche frequentazioni, avesse inizialmente sede qui. Oggi dalla Fondazione Cassa di Risparmio (al piano nobile) agli Uffici di Andrei… la sua polivalenza ne fa quasi un unicum. Non è un caso che nel mese di ottobre il magnifico terrazzo (foto), che si apre su un panorama urbano e naturale straordinario, sia stato oggetto di una visita guidata, offerta a chi della Vetusta intende esplorare e conoscere le attrattive. Per amarla di più. Aggiungo che questo punto di osservazione, prezioso ed unico, ricade sotto la “giurisdizione” di uno studio di avvocati di rango.

L’inviato Cittadino l’ha scoperto andando a salutare l’amico Alberto Stafficci, giurista e scrittore. Dopo averci messo piede ai tempi di Fabrizio Leonelli, personaggio di grande raffinatezza culturale e vecchio sodale, mai troppo rimpianto. Ha scoperto, o ri-scoperto, una storia che si dipana dal 1948 quando il buon Leonello Leonelli, padre di Fabrizio, aprì bottega in via Sant’Andrea, in adiacenza a via Volte della Pace. Leonello fu personaggio di punta del mondo repubblicano. Ricordo la presenza di quello Studio in via Bartolo, poco sopra la bottega del litotipografo Brenno Tilli, il Signor-No. Mangiapreti e anarchico, ma una pasta d’uomo, se sapevi prenderlo per il verso.

E anche poco sopra la bottega di Franco Bicini, commediografo che, per tirare avanti, vendeva prodotti da calzoleria. Ma aveva in testa e nel cuore un mondo di personaggi da commedia, e non solo. Ne abbiamo celebrato in questi giorni il centenario dalla nascita [Ai Notari si celebra il ricordo di Franco Bicini, borgarolo, regista, attore, autore in lingua perugina (perugiatoday.it)], rievocandone le opere e i giorni [INVIATO CITTADINO Ai Notari, le opere e i giorni di Franco Bicini: teatrante timido e spavaldo (perugiatoday.it)]. E quello Studio stava pure poco sopra, ancora, rispetto a via Pozzo Campana, dove aveva bottega il formatore Cappelletti, colui che fece le copie dei Santi Patroni sopra la lunetta del Maitani, al Portale di Palazzo dei Priori. Via Bartolo: un concentrato di arti e saperi veramente unico.

Quello studio di Leonelli e associati si trasferì in corso Vannucci e lì andavo, ogni tanto, a salutare Fabrizio, avvocato esperto d’arte, amante del cinema e della musica di Paolo Conte. Genovese e (anche lui) avvocato, ma ‘vocato’ a picchiare sulla tastiera bianco-nera del pianoforte e a scrivere capolavori come “Azzurro”. Oggi quello studio accoglie ben 14 avvocati, ciascuno col proprio bagaglio di saperi e sapori. Ma anche l’avvocatura è cambiata. Oggi è tutto online e lo Studio ha fatto un sito [Studio Legale Duranti e Associati Perugia] dove si trovano le icone dei singoli operatori e le loro specialità.

Non c’è più Fabrizio [La morte di Fabrizio Leonelli è una perdita non solo per l’avvocatura, ma per tutta Perugia (perugiatoday.it)], che appese alle pareti le “Teste di biro”, appunti di ironia fisiognomica dell’amico folignate-perugino Umberto Raponi. Che se n’è andato, a sua volta, in punta di piedi [IL RICORDO Il mondo dell’arte e quello della cultura piangono la scomparsa di Umberto Raponi. Grafico, scrittore, umorista di rango (perugiatoday.it)]. Come solo i veri signori e i grandi artisti sono in grado di fare. E lo storico palazzo è sempre lì. A ricordarci un passato fatto di uomini e di azioni. Per invitarci a riflettere su quanto resta del giorno.