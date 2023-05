PERUGINERIE | Quando in centro Ciccillo (lo strillone dei giornali) emozionava tutti cantando "Mamma"

Quando Ciccillo, il giornalaio strillone, cantava ‘Mamma’. È stato un personaggio amatissimo dai perugini d’antan. Era solito percorrere corso Vannucci coi giornali sotto braccio, strillando titoli, a volte veri, a volte inventati, con spirito arguto e sornione. Lo chiamavano “ragazzo-strillo”, con allusione a certe risapute inclinazioni, oggetto di scherzosa allusione. Aveva una bella voce e, a richiesta, si esibiva in improvvisati palcoscenici, per strada o in un bar, salendo sopra una sedia e cantando, con voce vellutata, qualche canzone romantica. Quando cantava “Mamma”, commoveva e si commuoveva. Secondo quanto raccontava Claudio Spinelli nella poesia che proponiamo ai lettori in occasione della Festa odiena.

CICCILLO - Dàje, Ciccillo, facce ’sta cantata… / e nun te fa pregà che te dà gusto…- / Montò sopra ’na “Mamma, / solo per te la mia canzone vola…” / C’éva ’na voce de velluto! “Mamma, / sarai con me, tu non sarai più sola...” //. Gni volta ch’j chiedevi ’na canzone / Ciccillo te cantava sempre questa / E je ce niva ’n po’ de commozzione. / Chissà quil’ch’j’ passava pé la testa? // ’N giorno je l’ dimandò. Lu m’arispose: / Me piace a cantà “Mamma”… M’ammagìno / de sta’ con lia.. de dije tante cose… / me pare d’artornà quand’er cinino! – // òòCe vorrìst’artornacce, ce vorrìste? – / M’arcordo ncora come fuss’adesso / quil ch’arispose: - I tempi évon più triste, / benzì con lia ciartornerìa listesso –.