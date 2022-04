PERUGINERIE Il virus-calendario di Tom (al secolo Mario Tomassini) varca le mura della Vetusta

Il virus-calendario di Tom (al secolo Mario Tomassini) varca le mura della Vetusta. Ne abbiamo parlato anche quest’anno [Un 2022 insieme a Tom (al secolo Mario Tomassini) per esorcizzare il covid (perugiatoday.it)], come facciamo ormai per tradizione. Ma il calendario perugino di Mario aveva stavolta un sapore diverso. Non più Porte e scalinate, archi e fontane, ma immagini che riferivano un’esperienza da ex malato di covid. Raccontata sempre (intendiamoci!) alla sua maniera. Ossia col pennarello intinto nell’autoironia, ma con una punta di dolce-amaro. L’amaro consiste nell’essersela vista brutta. Il dolce nell’esserne uscito brillantemente, pur avendo sulle spalle il carico di parecchie primavere. Così il calendario 2022 di Tom è stato messo in vetrina nella prestigiosa rivista dermatologica “La pelle” a distribuzione nazionale.

Una medaglia in più al petto del disegnatore-dermatologo perugino. E non è la prima volta che Tom raccoglie allori a man bassa su prestigiose efemeridi. Racconta infatti l’autore, Danilo Panicali: “Di Tom ci eravamo occupati nel 2006 quando diede alle stampe una graphic-novel dedicata alla sua vita e alle sue esperienze nel Reparto di Dermatologia dell’Università di Perugia”. Il calendario viene così definito: “Un diario personale, disegnato di corsa, per non lasciare che i ricordi per ricordare, ma anche per superare la crisi”. Per concludere: “Perché il coraggio ha molte forme: anche quelle stilizzate di un calendario ricco d’ironia”.

Personalmente direi che, smentendo il don Abbondio manzoniano (“il coraggio chi non ce l’ha non se lo può dare”), Mario è riuscito a dimostrare di averlo, il coraggio, ma anche di saperselo dare. Soprattutto di averlo attinto dentro di sé – anche nei momenti più duri della malattia – grazie a una òmano felice, a una mente fervida, a un cuore generoso. E, soprattutto, a un’intelligenza vivida, intrisa d’umorismo e umanità.

PS. Tre giorni della “Perugia in Love”. Per chi voglia ascoltare la testimonianza professionale (da dermatologo ospedaliero e uomo di cultura intrisa di peruginità) di Mario Tomassini, appuntamento per sabato 9 aprile, ore 16:00, Centro Camerale Galeazzo Alessi di via Mazzini (ex Borsa Merci). Si parlerà di “Amoretti e amorazzi nella Perugia dal Medioevo alla Legge Merlin”. Discussione con lo storico Franco Mezzanotte sul mio libro “Perugia a luci rosse” (Morlacchi editore). Letture di brani in perugino dell’attore Gian Franco Zampetti.