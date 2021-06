Caccia di selezione a Perugia per contenere il numero di cinghiali: le aree cittadine interdette dalle 7 alle 12

Saranno blindate con tanto di pattuglie della municipale e protezione civile le strade e le are pubbliche peerugine che insistono sulle seguenti vie: via Enrico dal Pozzo – Strada di Montevile al limite nord, e in via San Girolamo al limite sud. Oltre ad essere off-limits la zona del Fosso Santa Margherita in località San Girolamo dove i cacciatori di selezione saranno all'opera per abbattere una parte dei numerosi cinghiali presenti in questa zona. La tecnica di caccia permessa è quella della braccata ridotta: massimo 5 cani e 15 selezionatori. L’intervento è previsto per la giornata di domenica 6 giugno dalle 7 alle 12.

"Il provvedimento- si spiega nell'ordinanza - si è reso necessario essendo stata rilevata nella zona la presenza di molti cinghiali con conseguenti rischi di eventuali danni in un territorio completamente circondato da zone residenziali e strade con consistente volume di traffico. Tali animali, infatti, sono considerati pericolosi in quanto costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica".