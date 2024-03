Violenza su minori e maltrattamenti in famiglia, i carabinieri lo trovano a spasso per Fontivegge

Deve scontare sette anni di carcere. È stato condannato per violenza sessuale su minori e maltrattamenti in famiglia. Su di lui pendava un mandato di carcerazione per questi reati. Che i carabinieri della compagnia di Perugia hanno eseguito dopo aver intercettato il destinatario del provvedimento, a Fontivegge.

L'uomo, un tunisino di 56 anni. infatti, è stato controllato nella zona della stazione nell'ambito dell'attività di prevenzione che i militari dell'Arma svolgono quotidianamente. Dagli accertamenti effettuati è emersa l'ordine emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Perugia che è stato subito eseguito. L'uomo si trova a Capanne.