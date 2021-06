Pioggia di euro a Corso Vannucci, vince 500mila euro con 5 euro alla Tabaccheria Mencarelli

Con 5 euro giocati ne ha vinti ben 500mila. La Dea Bendata è tornata a Perugia stavolta però facendosi una vasca in centro. E si è fermata nella Tabaccheria Mencarelli, Corso Vannucci 13. La super-vincita è arrivata con il numero 30 nel gratta e vinci "20X". La mano fortunata è stata quella di una signora perugina.

Racconta il titolare: "E' una nostra cliente e che gioca qualche volta. Non è certo una giocatrice accanita. Prima ha vinto 5 euro e mi ha chiesto un altro gratta e vinci. Io gli ho proposto il 20X. Dopo aver grattato mi ha dato il biglietto perchè c'era una grande vincita e non sapeva come fare. Non mi sono accorto subito, credevo 500 euro. Poi la macchina ha confermato: 500mila euro. Le ho spiegato come fare per prenotare la vincita. Ha detto che si ricorderà di noi... speriamo". La signora, forse confusa da tante emozioni, prima di andarsene ha addirittura tentato la fortuna altre due volte, con altrettanti Gratta & Vinci ma senza successo. D'altronde una vincita così è statisticamente improbabile che bussi di nuovo alla sua porta. Ma mai dire mai...