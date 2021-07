LA DENUNCIA Perugia, esce di casa e sparisce nel nulla. La famiglia: "Aiutateci a ritrovare il nostro Alfio"

Da ieri mattina non si hanno notizie del perugino Alfio Farabbi, 56 anni, che si è allontanato dalla sua abitazione di Villa Pitignano, dove viveva solo, senza portare con sé il cellulare e il portafoglio. La famiglia, ieri sera, dopo tutti i tentativi andati a vuoto di contattarlo e ricercarlo in città, ha sporto denuncia di scomparsa alla Caserma dei Carabinieri di Ponte San Giovanni. Alfio potrebbe essere disorientato dato che non avrebbe assunto da ore alcuni medicinali. Si è allontanato da casa alla guida della sua Smart (vecchio modello, di colore nero, la cui targa è CG653XL). "Siamo molto preoccupati - hanno spiegato i familiari a Perugiatoday.it - e ci rivolgiamo a tutti i cittadini per avere eventuali informazioni. Chiunque abbia delle notizie o incontri Alfio o noti la sua auto si rivolga direttamente ai Carabinieri". Alfio Farabbi è un grande appassionato di escursioni in montagna, in particolare del Monte Tezio e dei Sibillini.

Gallery