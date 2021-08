Dimmi com’erano i Beatles: il raro filmato girato dal perugino Mario Cenci a Roma per il concerto del 1965

Dimmi com’erano i Beatles. Risponde Michele Patucca con un filmato girato da Mario Cenci a Roma nel 1965. Racconta Michele: “Me l’ha dato Patrizia Cenci. Si tratta di un filmato che suo padre Mario girò durante la tournée in cui fecero da apripista ai ragazzi di Liverpool”. Precisa: “Patrizia mi ha svelato anche dei retroscena. Come quello che suo padre venne autorizzato (mentre era per tutti vietatissimo) da George Harrison ad effettuare questa ripresa amatoriale”. “Le immagini risultano talvolta fuori fuoco, anche per la modestia dello strumento tecnico. Ma la posizione, ravvicinata e da sotto, è eccellente”.

IL VIDEO: IL FILMATO CONCERTO STORICO E RESTAURATO DEL CONCERTO DEI BEATLES

“Naturalmente – aggiunge Michele – il filmato è muto, anche se dai labiali si intuisce qualcosa, come, ad esempio, Obladì obladà. A quanti sono affetti da beatlemania il piacere di scoprire altro”. Il filmato porta la data del 27 giugno 1965, eccede dunque il mezzo secolo. Le immagini sono state ripulite e notevolmente ottimizzate in definizione. “Portando i sedici fotogrammi al secondo fino a 25. Con notevole miglioramento”, spiega il nostro film maker. Il valore del filmato è notevole. In specie per noi perugini. Innanzi tutto perché ci ricorda il ragazzo della Conca, quel Mario che portò swing e creatività al gruppo di Peppino di Capri e ai suoi Rokers. E poi perché racconta un magnifico ‘come eravamo’. Grazie a Michele e a Patrizia per questo bel regalo.