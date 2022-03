NOMINE E POLTRONE Il Ministero della Sanita nomina il vice-sindaco Tuteri in commissione infanzia

Dopo l'ottima notizia sul record dei posti neli asili nido per Perugia, arriva un'altro importante riconoscimento per l'amministrazione comunale: importante riconoscimento nazionale ottenuto dal vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri. Il Ministero della Salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, lo ha nominato quale membro permanente della commissione per la prima infanzia (0-3 anni) che svilupperà il tema “Come investire precocemente in salute: azioni e strategie educative/sanitarie nei primi mille giorni di vita”. "Al vicesindaco Tuteri – ha commenta il sindaco vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale".