INVIATO CITTADINO Si abbatte selettivamente la 'selva oscura'. Va in scena il primo esempio di deforestazione urbana

Si abbatte selettivamente la “selva oscura” e “che oscura”. Va in scena domattina alle 6 il primo consistente esempio di deforestazione urbana. L’Agenzia Forestale mette le mani sulla boscaglia che lambisce via Pinturicchio, via della Pergola e via degli Scortici. Ne abbiamo dato notizia da qualche tempo, evidenziando come alcune piante fossero state numerate con vernici, segnate e destinate allo smaltimento [Il Comune si prepara ad abbattere alcune piante della "selva oscura" che circonda il campo da basket (perugiatoday.it)]. Così quello che era stato concepito come un giardino, dall’‘architetto del verde’ Pietro Porcinai, potrà recuperare qualcosa di quell’idea originaria. Anche se le siepette sono ormai inimmaginabili, a meno di non fare tabula rasa. Verranno invece abbattute quelle piante di minor impegno e talmente fitte da sottrarsi reciprocamente aria e luce.

L’invasività della boscaglia era tale che le abitazioni con finestre su via della Pergola si vedevano entrare la vegetazione dalle aperture. Oltre a restare prive di luce [Luci accese in casa a mezzogiorno, la protesta dei residenti per la "selva oscura"; di via Pinturicchio (perugiatoday.it)]. Lo stesso accadeva alle finestre del dipartimento di Culture Comparate della Stranieri con affaccio su via della Pergola.

Il lavoro si protrarrà dal 5 al 9 luglio, con orario 6:00-14:00. Lo ricordano avvisi sparsi in tutto il perimetro, all’interno della piazzetta Puletti e intorno al campetto da basket. C’è già chi lamenta che l’operazione di taglio e potatura avviene troppo tardi, rispetto al ciclo delle piante. Addirittura si temono proteste degli ambientalisti che potrebbero rendere difficile la vita, e il lavoro, degli addetti all’operazione.