Altra vittoria importante a Perugia: 50mila euro con un Gratta&Vinci da 20 euro

Ad appena 48 ore dalla maxi-vincita da 500mila euro a Perugia in Corso Vannucci, un altro Gratta & Vinci fortunato (Maxi Miliardario da 20 euro) è stato grattato nel capoluogo: stavolta il numero vincente è il 19 che permette di accedere ad una cifra pari a 50mila euro. La Tabaccheria di Marco Siena fortunata si trova in via della Pallotta. Il cliente è un giocatore abituale (uomo di mezza età non italiano) e non ha avuto particolari reazioni, forse perché ha grattato il biglietto in macchina e poi è tornato.