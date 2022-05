INVIATO CITTADINO Perdite idriche in via Francesco Innamorati. "Il muro di contenimento e il marciapiedi sono fradici"

Ancora perdite idriche in via Francesco Innamorati. Una storia che si ripete. Il muro di contenimento e il marciapiedi sono fradici. Evidentemente l’intervento di Umbra Acque non era stato risolutivo [ Elce, via Francesco Innamorati. Quella perdita d'acqua che fa grattare la testa (perugiatoday.it) ]. Pareva che fosse tutto a posto ma, da qualche tempo, la perdita è ripresa copiosa, invadendo il marciapiedi e rendendolo scivoloso. Costituendo, dunque, una fonte di potenziale pericolo per i pedoni che percorrono numerosi questo tratto di strada. Con ogni evidenza, deve trattarsi della rottura delle tubazioni a monte. Ossia di quelle che alimentano l’edificio soprastante la scala di Geologia. Alle spalle del cancello al quale si accede da viale Zeffirino Faina. Certo è che l’intervento dovrà essere finalmente definitivo.