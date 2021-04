Il Coprifuoco non fa bene neanche in chiave sicurezza; assalto nella notte a locale in centro a Perugia

Da settimane furti in abitazione e in aziende si ripetono in provincia di Perugia. Spaccata e furto in via dei Priori (le immagini e il video)

Di certo il coprifuoco, odiato e ormai diventato per molti insostenibile, non ferma i predoni e i ladri seriali. A Perugia e in provincia si registrano furti in appartamento e spaccate alle auto in sosta. L'ultimo raid criminale, salito alla ribata dalle cronaca, è una spaccata ad una vetrata di un locale al centro di Perugia servita per introdursi negli spazi dell'attività, puntare alla cassa, sradicarla per portare via un fondocasso di tutto rispetto: 300 euro. Il tutto nel cuore della notte - intorno alle 1.48 - quando dalle 22 siamo costretti tutti (quelli onesti) a stare in piagiama. E i controlli? E i controllori dove stavano? Mah. Comunque, il locale svaligiato è IL Loftcafe di via dei Priori. I balordi in azione potrebbero essere due ma dalle immagine interne si vede soltanto una figura fare tutto il lavoro sporco in meno di un minuto. Di certo lasciare il centro storico in balia del coprifuoco, senza movimento e sorveglianza civica, non aiuta anche sul fronte della sicurezza. IL VIDEO