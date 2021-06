Lutto a Perugia, addio ad Alessandro Riccieri. "Via dei Filosofi non ti dimenticherà"

Via dei Filosofi e l'associazione di quartiere in lutto per la morte di Alessandro Riccieri, i cui funerali si sono celebrati oggi alle 10,30, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Colle. Alessandro era titolare della Due Erre Idraulica, con sede in Via dei Filosofi. Il ricordo dell'associazione: "Lo sguardo mite e l’espressione sorridente, era molto conosciuto e stimato nel nostro quartiere. Mancherà soprattutto ai suoi cari, che purtroppo ha lasciato tanto prematuramente, ma anche a tutti coloro che hanno lavorato con lui, che lo ricordano con grande rispetto ed affetto. Porgiamo le nostre condoglianze e ci stringiamo con commozione alla famiglia, nel ricordo e nel rimpianto per una persona speciale che se n’è andata troppo presto".