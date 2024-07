Vetri dalle finestre contro i musicisti in strada, la condanna della sindaca

Lo dice per prima cosa intervenendo alla conferenza stampa di chiusura di Umbria Jazz: "Ai ragazzi la mia solidarietà". I ragazzi in questione. a cui la sindaca Vittoria Ferdinanfi, sono dei musicisti che la scorsa sera stavano suonando in via della Viola. Una jam session in una della zone più vivaci della città. Suonavano e, a un certo punto, secondo quanto raccontato, dalle finestre soprastanti sono piovuti dei vetri che hanno colpito e sembra ferito, in maniera non grave, le persone che si trovavano in strada. Condanna senza mezzi termini, solidarietà, ma anche una riflessione: "Attiveremo quanto prima un tavolo di confronto perché è necessario che Perugia trovi un costruttutivo punto di incontro tra i diritti, sacrosanti, dei residenti e le necessità di socialità dei giovani" spiega la sindaca.