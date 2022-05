Perugia, vandali in azione al Borgo Bello: staccati i copricerchi dalle auto in sosta

Vandali in azione al Borgo Bello. Nella notte sono state colpite diverse vetture in sosta nella parte alta del quartiere, vicino Sant’Ercolano.

Ignoti si sono accaniti sulle auto in sosta, nella zona riservata ai residenti in viale Indipendenza, staccando i copricerchi e lasciandoli appoggiati agli pneumatici. Una vera e propria azione coordinata, passando in rassegna tutte le auto in sosta e poi compiendo il gesto vandalico.

Lo “scherzetto” è stato riservato a tutte le autovetture con copricerchi, tranne una che aveva le fascette di plastica per tenere le coperture delle ruote. Ad un’altra vettura è, invece stata strappata una fascetta per togliere il copricerchio.

“La notte è un continuo via vai di ragazzi ubriachi che urlano, schiamazzano, lasciano rifiuti e urinano nei vicoli – racconta un residente mentre rimette a posto il copricerchio – Adesso se la prendono anche con le macchine. E se le avessero danneggiate seriamente?”.

Nei giardinetti, invece, il consueto lascito del sabato sera: cartoni di pizza e bottiglie di birra abbandonati sulle panchine o vicino ai cestini dell’immondizia.

Poco più lontano, appoggiati su un basso davanzale di una finestra di un fondo, il contenuto di un astuccio di qualche studente universitario: penne, calcolatrice e un temperamatite. I resti di un furto di uno zaino.