Trovato morto nel bagno dell'ospedale

Lo hanno ritrovato senza vita in un bagno dell'ospedale. Aveva 45 anni, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quello dell'overdose. L'uomo era all'interno dei servizi al piano zero del Santa Maria della Misericordia, piano dove si trovano gli ambulatori e non lontano dal reparto di Gastroenterologia.

Non si tratterebbe di un paziente ricoverato. I primi accertamenti, come detto, farebbero ipotizzare una morte da overdose, ma le indagini sono ancora in corso. (notizia in aggiornamento)