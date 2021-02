Precipita dal quarto piano, 76enne ricoverato in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni un uomo di 76 anni che nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, è precipitato dal quarto piano dell'istituto Serpilli di Perugia. Sull'accaduto sono in corso accertamenti per chiarirne la dinamica.

L'uomo al momento si trova al Santa Maria della Misericordia dove è sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Ancora da chiarire le circostanze in cui si è verificato l'accaduto, se possa trattarsi d un incidente o se le ragioni possano essere diverse.