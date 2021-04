L'Università degli Studi di Perugia patrimonio immateriale dell'Unesco? Lanciata la proposta

L'Università degli studi di Perugia patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO? E perchè no, stiamo parlando di una fucina di sapere ultra 700centenaria che ha contribuito rendere grande Perugia e non solo, che ha rimesso al centro del mondo l'uomo e il sapere. La proposta di invitare la Giunta comunale a studiare e poi mettere in piedi un iter valido per entrare nelle braccia protettivie e munifiche dell'Unesco,porta la firma dellla consigliera del M5S Maria Cristina Morbello: "l’Università di Perugia è nata per volontà e su iniziativa del Comune di Perugia e che, pertanto, è importante che da Palazzo dei Priori partano iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale della città, ho proposto di valutare l’iter per la candidatura dell’Ateneo al patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO”.

Cosa sarebbe Perugia, l'Italia e il mondo senza l'Unipg? Certamente sarebbero un mondo più povero di sapere e di idee. Nel suo ordine del giorno la Morbello ripercorre le tappe dell'Università perugina semre legata a doppio filo con Palazzo dei Priori: "Benché l’amministrazione comunale abbia iniziato a disporre singoli insegnamenti sin dal 1276, data riportata sul gonfalone dell’Ateneo, il Comune di Perugia ha raggiunto l’obiettivo del riconoscimento della validità del titolo rilasciato dallo Studium perugino in tutte le terre della Chiesa e dell'Impero con la bolla emessa da Clemente V, concessa a Perugia il settembre 1308. L'Università di Perugia era finalmente nata […] coronamento di un'aspirazione che la città coltivava da tempo: dotarsi di uno Studio universitario capace di gareggiare con quelli famosi di Bologna e di Padova”.L'ordine del giorno ora passerà in commissione e poi in consiglio comunale, con l'eventuale voto favorevole la Giunta e l'Ateneo potrebbero iniziare una collaborazione per arrivare al riconoscimento Unesco.