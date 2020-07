Perugia, un tesoro nell'armadio: 85mila euro tra orologi e gioielli rubati, la polizia cerca i proprietari

Un tesoro nascosto nell'armadio: 85mila euro in orologi e gioielli rubati. Ora la polizia di Perugia cerca i proprietari. Gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato il bottino in un appartamento di Sant'Andrea delle Fratte e denunciato cittadini rumeni - fratello e sorella di 21 e 18 anni - per concorso nel reato di ricettazione. A tradire i due il viavai denunciato da alcuni residenti. Così è scattato il blitz.

All’interno di un armadio in camera da letto, è stata trovata una grande busta al cui interno vi erano cinque orologi di pregio – ciascuno del valore di alcune migliaia di euro – numerosissimi oggetti in oro ed un libretto di assegni che è risultato esser stato rubato a Perugia il 13 luglio. Il peso degli oggetti in oro supera i 750 grammi.

Ad una prima stima, il valore economico totale degli orologi e dei gioielli ammonta a circa 85.000 euro.