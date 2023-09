La polizia di Perugia ha sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico un 25enne, cittadino indiano. Il giovane la prima sera è stato trovato completamente ubriaco e svenuto lungo i binari della ferrovia di Ponte San Giovanni ed è stato soccorso dal 118, mentre la seconda, sempre completamente ubriaco, è caduto in un bar lungo strada Marscianese.