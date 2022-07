Perugia, ubriaco alla guida dell'auto: denunciato e dice addio alla patente

Guidava con un tasso alcolemico tre volte il consentito, ma incappa in un posto di blocco della Polizia e finisce denunciato.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, intorno alle 2 di notte, hanno fermato, ad Ellera in via Giuseppe Verdi, un cittadino ecuadoriano di 54 anni alla guida della sua autovettura.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 54enne ha mostrato, fin da subito, uno sguardo alterato e un forte alito vinoso. Ai poliziotti ha riferito di aver trascorso la serata con alcuni amici e di aver bevuto un po'.

Gli agenti lo hanno sottoposto a test etilometrico che ha dato esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo, il 54enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.