Inseguimento a Perugia per fermare auto a folle velocità: fermato pregiudicato, guidava sotto i fumi dell'alcol

Inseguimento a folle velocità a Perugia, lungo la strada dei loggi, da parte della Polizia all'inseguimento di un'auto che sfreggiava pericolosamento in un centro abitato. I poliziotti, dopo aver seguito il veicolo, hanno intimato al conducente di arrestare la marcia. Alla guida c'era un albanese, regolare e di 37 anni con tanto di residenza a Perugia. Sentito dai poliziotti sui motivi di tanta fretta, lo straniero si è giustificato dichiarando di essere sottoposto alla misura dell’affidamento in prova con l’obbligo di non uscire dalla propria dimora nella fascia oraria 21 – 06. Il conducente è risultato positivo all'alcol test avendo un un tasso alcolico superiore al doppio del limite consentito. Per il 36enne pesante multa per l superamento dei limiti di velocità nel centro abitato e ritiro della patente per guida in stato d’ebrezza con contestuale ritiro della patente.