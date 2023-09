Perugia, tutto pronto per l'apertura dei Nidi, centri e scuole per l'Infanzia: oltre 500 bambini, i genitori coinvolti nelle attività educative

Il 4 settembre riapriranno i servizi educativi del Comune di Perugia: nidi d’infanzia, Centro per bambine e bambini, Centro per bambine, bambini e famiglie, scuole dell’infanzia. E la novità 2023 è l'apertura sperimentale (0-6 anni) di Case Bruciate. La sezione sperimentale “BLU” si collocherà all’interno della Scuola dell’infanzia Lampada Magica ed ospiterà per questo primo anno 25 bambini da 18 mesi a 6 anni di età. Inoltre, apertura del nuovo “Nido Case Bruciate” che accoglierà 48 bambini provenienti dai nidi Aquilone, Pinocchio oltre a nuovi iscritti al fine di consentire il rifacimento dell’intero polo educativo del territorio.

Quest’anno i bambini iscritti ai servizi educativi pubblici saranno 530: 40 sono iscritti al nido pubblico a gestione indiretta “Anatroccolo”, 184 posti sono stati acquisiti dai nidi in convenzione/gestione indiretta con il Comune di Perugia, 16 nel Centro per bambine e bambini, 15 nel Centro bambine, bambini e famiglie, 269 sono invece le bambine e i bambini delle 3 scuole dell’infanzia. Sempre a partire dal 4 settembre, coordinatori pedagogici ed educatrici incontreranno le famiglie dei bambini iscritti ai servizi per andare a costruire insieme, giorno dopo giorno, una sana alleanza educativa, quanto mai necessaria in un tempo così complesso.

Proseguono inoltre i progetti Esperienze outdoor al Centro Infanzia Tiglio, Peter Pan, Orsacchiotto e Albero di Tutti; Supervisione psicopedagogica dei gruppi di lavoro; Servizio mediazione linguistica e culturale oltre che un sistema di traduzioni in inglese, francese e spagnolo per rendere a tutti più accessibili le informazioni di base; “Benvenuti genitori”: scuola per bambini e genitori.