Ritorno a scuola alle elementari, il medico e vice-sindaco Tuteri: "Ecco le buone regole da rispettare"

Il ritorno a scuola in presenza è stata da sempre una priorità per l’Amministrazione Comunale di Perugia. In vista della riapertura delle scuole primarie, domani 22 marzo, il Vice Sindaco Gianluca Tuteri vuole ricordare a tutte le famiglie alcune semplice regole a tutela di tutta la comunità. “Ritornare alla didattica in presenza dopo questo lungo periodo è un momento importante per i nostri studenti, un passo verso una ritrovata socialità e un avvicinamento alla normalità. "Affinché ciò avvenga in sicurezza - dichiara il vice Sindaco - invitiamo le famiglie al rispetto di poche ma essenziali regole di prevenzione al Covid-19. Poche e semplici regole che potranno permettere il superamento di questo momento ancora estremamente delicato e critico per la salute di tutti e consentiranno a tutti i nostri studenti di terminare l’anno scolastico nelle proprie scuole”.

Ecco quali:

1- l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igiene da applicare con attenzione anche fuori l’ambiente scolastico,

2- l’opportunità di effettuare tamponi antigenici gratuiti presso le farmacie del territorio,

3- verificare con attenzione l’insorgenza di sintomi o segni di malattia dei propri figli comunicandoli al proprio medico senza inutile attese.

