Turisti con droga al seguito, scoperti dai cani antidroga all'arrivo all'aeroporto di Perugia

Due cittadini stranieri, una inglese, l’altro francese, sono stati fermati dai funzionari dell'Agenzia del dogane di Perugia e della Guardia di finanza, impegnati con un cane antidroga nei controlli all'aeroporto San Francesco.

I viaggiatori sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti in due controlli distinti. La donna inglese da Londra Stansted, da Barcellona il passeggero francese. Infallibile il fiuto dei cani della Guardia di finanza che in pochi decimi di secondo hanno “puntato” i due passeggeri: puntualmente, dai rispettivi bagagli, sono spuntati due involucri in plastica trasparente contenenti i due piccoli quantitativi di droga che è stata immediatamente sequestrata.

E sempre nel corso dei controlli, questa volta tra i passeggeri in partenza, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e i militari della Finanza hanno individuato una donna di origine kosovara da anni residente nella provincia di Perugia, che deteneva poco più di 10.500 euro non dichiarati al momento della partenza per Tirana. È stato un movimento inconsueto della donna ad insospettire il personale addetto ai controlli che ha quindi chiesto alla signora di aprire la propria borsa e bagaglio a mano. Solo a quel punto la signora ha dichiarato di avere l’importante somma. La stessa ha contestualmente pagato una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10.000 euro, come previsto per legge.