"Ci hanno rubato l'auto". Ma si erano solo perse: disavventura a lieto fine per due turiste

Macchina sparita. Il tempo di fare una passeggiata in città e l'auto è scomparsa, svanita nel nulla, rubata. Hanno chiamato il numero di emergenza le due giovani turiste straniere che temevano di essere state vittime di un furto. Non ricordavano dove avessero parcheggiato la macchina, se non che l'avevano lasciata lungo una strada. Sì ma quale? Con qualche difficoltà dovuta alla lingua, alla fine gli agenti della squadra volante sono riusciti a risalire a dove posse trovarsi la vettura grazie ai piccoli dettagli che le ragazze erano riuscite a ricordare.

Come un puzzle, gli agenti hanno "ricostruito" il luogo dove l'auto potesse essere parcheggiata. E, infatti, lì l'hanno trovata. Auto al sicuro, vacanza salva.