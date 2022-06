Perugia sugli scudi, e sulla copertina, di ‘Archeologia Viva’, prestigiosa rivista diretta da Piero Pruneti. In uno speciale di ben 18 pagine, Maria Angela Turchetti parla di “Etruschi di Perugia. Un popolo e una città di confine”, annunciato in copertina come “Perugia, antica città stato”. Le foto splendide sono di Giampiero Galardini, del Maestro Paolo Ficola e della Fondazione Ranieri di Sorbello per il pozzo omonimo. Si comincia proponendo la famosa Urna del Bacio che fu scelta come logo dalla pro Ponte per una formidabile manifestazione di Velimna (fedelmente riprodotta dall’artista Giusi Velloni), con la consulenza delle archeologhe Luana Cenciaioli e Agnese Massi Secondari.

Perugia viene raccontata come una tra le più importanti città della dodecapoli, con riflessioni sulle testimonianze archeologiche più recenti, sull’imponente Pozzo Sorbello, sui reperti conservati al Manu. Non possono ovviamente mancare l’alfabetario di viale Pellini, i bronzi di San Mariano, il Cippo perugino (presentato nel recente, scenografico allestimento), il sarcofago dello Sperandio, gli scavi sotto la chiesa cattedrale, l’Ipogeo dei Volumni, le urne della necropoli elcina dei Cacni, la tomba dei Cutu di via Madonna del Riccio, pezzi del lapidario.

Oltre, naturalmente, a una vista del Museo Archeologico e la presentazione di alcune vetrine. Il tutto corredato da opportune didascalie e schede monografiche sul Cippo, sugli scavi sotto San Lorenzo, sul Pozzo Sorbello, su un profilo in cui figura il bellum perusinum. Oltre a due tagli bassi (p. 22-23) titolati “Non tutti sanno che” con spiegazioni di natura divulgativa. Una bella promozione per la città sotto il profilo delle sue emergenze storico-antiquarie.