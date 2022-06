Perde il portafoglio per strada, una donna lo trova e dà l'allarme

Ha trovato un portafogli abbandonato per strada a Perugia e ha subito chiamato la polizia. È accaduto a una donna che, passeggiando per via Martiri dei Lager, ha notato un portafogli a terra. Dopo averlo raccolto, ha contattato il numero unico di emergenza per tentare di rintracciare il proprietario.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno appurato che all’interno del portamonete erano riposte alcune carte di pagamento e una tessera sanitaria.

Avviati tutti gli accertamenti, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Perugia è riuscito a rintracciare la proprietaria, avvertendola del ritrovamento.

Convocata in Questura, gli agenti le hanno restituito i documenti e tutto il contenuto del portafogli. La proprietaria, visibilmente sollevata, ha ringraziato gli agenti e la donna che aveva ritrovato il portafogli per quanto fatto.