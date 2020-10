Perugia e Giustizia in lutto, addio al magistrato Dario Razzi: aveva sostituito Cardella

Dario Razzi, magistrato e procuratore generale reggente a Perugia, che aveva preso il posto di Cardella lo scorso 25 maggio, è deceduto mercoledì notte. La conferma ufficiale arriva sia dai colleghi che dalla famiglia che ha predisposto il funerale per il 17 ottobre alle ore 10 nella chiesa di San Pietro a Perugia. La richiesta della famiglia verso coloro che vogliono dare l'ultimo saluto al dottor Razzi è quella di "opere di bene" e quindi nessun omaggio floreale. Dario Razzi aveva 69 anni ed era nato al confine tra Umbria e Marche, a Sassoferrato. Perugia e mondo della giustizia umbra in lutto per questa grave perdita. Era entrato in magistratura nel 1981 e svolge la sua carriera quasi esclusivamente nel settore penale: inizialmente come Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, quindi Giudice Istruttore e Collegiale presso il Tribunale di Ancona, poi Sostituto Procuratore della Repubblica a Perugia e Sostituto Procurato- re presso la Direzione Distrettuale Antimafia della stessa città.

