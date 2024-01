Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria nella serata di giovedì 11 gennaio un 36enne è stato travolto dal treno lungo la linea ferroviaria all'altezza della fermata Silvestrini a Perugia. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e poi ricoverato in terapia intensiva. Sul fatto indaga la polizia ferroviaria.

È successo vicino alla fermata Perugia-Silvestrini: 36enne in terapia intensiva

Perugia, travolto dal treno in corsa: lotta per la vita in ospedale