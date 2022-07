"Terroni, queste cose fatele a Napoli", processato per oltraggio ai poliziotti che stanno arrestando il cognato

“Terroni, queste cose andate a farle a Napoli, non potete mica portare via le persone così”. Per queste parole, e per altri comportamenti, un uomo è finito sotto processo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale mentre cercava di impedire l’arresto del cognato.

I poliziotti erano intervenuti a San Sisto su segnalazione di un cittadino che, portando a spasso il cane una sera di luglio del 2016, aveva visto una persona che si era introdotta in una pasticceria, dopo aver divelto la saracinesca.

Gli agenti erano giunti sul posto e avevano subito riconosciuta la persona che si trovava dentro i locali, mentre rubava il denaro dal registratore di cassa. Il ladro, vista la Polizia, era salito in auto e aveva provato a fuggire.

L’inseguimento era finito quando gli agenti erano riusciti a bloccare l’auto del ladro, che aveva anche speronato la vettura di servizio. L’uomo aveva, però, spintonato un agente ed era fuggito nei campi.

Ormai riconosciuto, le forze dell’ordine erano subito andate a casa sua, ad attenderlo. Lì avevano trovato la sorella dell’uomo, in compagnia del marito, un italiano di origini alto-atesine. Alla vista degli agenti l’uomo aveva iniziato ad urlare, insultando gli agenti: “Lasciatelo in pace, non ha fatto nulla. Non siamo a Napoli, andate lì a fare quello che state facendo e poi vedete”.

Il ladro è finito sotto processo per aver rubato 50 euro dal registratore di cassa e il cognato per oltraggio a pubblico ufficiale, entrambi sono difesi dall’avvocato Anna Lisa Rosi Cappellani.

I due agenti si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Ilaria Pignattini.