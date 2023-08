Perugia, tentano di imbarcarsi per Londra con i passaporti falsi: arrestati

Provano a imbarcarsi sul volo per Londra con i passaporti falsi: arrestati. È successo all'aeroporto di Perugia. La coppia di iraniani ha tentato di passare i controlli con dei documenti maltesi. Il trucco non ha ingannato gli agenti della Frontiera del San Francesco d'Assisi. I due sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, processati per direttissima e condannati a 10 mesi e 10 giorni di reclusione.