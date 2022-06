Aveva deciso di farla finita lanciandosi da un cornicione: ma i cittadini chiamano la Polizia e gli agenti salvano la donna

Sono riusciti a conquistare la sua fiducia, parlaNdo e cercando di rassicurarla. Poi piano piano hanno guadagnato metri e alla fine, con un diversivo, sono riusciti a prendere la donna che era salita sul cornicione e minaccia di lanciarsi. I Poliziotti della Volante di Perugia hanno salvato una vita: una signora di 58 anni, italiana, che alle 13 di oggi in preda ad una crisi pesantissima aveva deciso di farla finita. Alcuni passanti si sono accorti della salita sul cornicione ed hanno immediatamente dato l'allarme alla Questura. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato la donna, pronta a lanciarsi nel vuoto, mentre urlava e piangeva. Entrati nello stabile e raggiunta la finestra più vicina alla posizione della donna hanno intrapreso un dialogo nel tentativo di riportarla alla calma e riuscire, allo stesso tempo, a bloccarla e riportarla all’interno. Il colloquio è durato molti minuti ed è stato reso ancor più difficile dal fatto che la 58enne fosse in un punto difficilmente raggiungibile. Una volta salvata è stata accompagnata in ospedale dai sanitari del 118.